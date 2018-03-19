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الرسالة نت - وكالات

اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية, في تقرير لها أن برشلونة بات الأقرب لضم "ألابا, بعدما وصلت المفاوضات مع إدارة البايرن لمرحلة متقدمة.

وسبق أن أكدت الصحافة الإسبانية, أن اللاعب النمساوي يفضل الانتقال لـ"البرشا" على ريال مدريد الذي يفكر أيضا في ضمه.

ويلعب ألابا مع الفريق الأول للبايرن منذ موسم 2009-2010، وأصبح أحد العناصر الرئيسية للفريق منذ ذلك الحين، وحقق بقميص الفريق 6 ألقاب للدوري الألماني، و4 لكأس ألمانيا، و3 للسوبر الألماني ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل لاعب نمساوي 6 سنوات متتالية من 2011 إلى 2016.