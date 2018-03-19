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غزة - الرسالة نت

أشار التقرير اليومي الصادر عن شركة آي سي أم كابيتال ان الدولار ارتفع أمام العديد من العملات الرئيسية الأخرى، حيث يترقب المتداولون أول اجتماع للفدرالي برئاسة جيروم باول، والذي سيقعد في وقت لاحق الأسبوع الجاري. لكن المخاوف بشأن السياسة الأميركية تؤثر سلبا على الدولار، لا سيما لاحد من ارتفاع معدلات المكاسب. وكان الدولار قد شهد زخما ملحوظا عقب ارتفاع مؤشر الإنتاج التصنيعي لشهر فبراير بنحو 1.1%. ولا تترقب الأسواق اليوم، أي بيانات هامة من الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.07% ليلامس مستويات 89.86 نقطة.

اليورو

تراجع اليورو بنحو 0.14% أمام الدولار ليلامس مستويات 1.2273 دولار، متأثرا سلبا بارتفاع الدولار.

الين

تراجع الدولار قليلا أمام الين بنحو 0.03%، ليلامس مستويات 105.98 ين، بسبب ترقب المتداولين لاجتماع الفدرالي القادم، حيث من المقرر أن يتم مناقشة السياسة المالية الأمريكية.

الذهب

وفي وقت مبكر من اليوم، تراجع الذهب لأدنى مستوى له في أسبوعين، عقب ارتفاع الدولار حيث يتفع العديد من المتداولين رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع الفدرالي الذي من سيعقد الأسبوع الحالي. تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل 2018 قليلا بنحو 0.17% لتلامس مستويات 1,310.10 دولار.

النفط

وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت أسعار النفط، بسبب تجدد المخاوف من ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والذي ما سوف يقيض من مجهودات أوبك للحد من المعروض ودعم الأسعار. وكان بيانات رسمية أظهرت ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة الأمريكية بنحو 4 منصات، لتصبح 800 منصة. ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.58% لتلامس مستويات 62.05دولار، كما ارتفعت عقود خام برنت الآجلة تسليم مايو بنحو 0.60% لتلامس مستويات 65.81 دولار.