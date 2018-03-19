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الرسالة نت - وكالات

كشف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ، عن موقفه من تدريب منتخب إيطاليا "الآتزوري" خلال الفترة المقبلة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا تسألوني عن المنتخب الإيطالي حاليا".

وأضاف: "إنه قرار لم أتخذه حتى الآن، وسنرى ماذا سيحدث في الصيف المقبل بعد نهاية المونديال".

ولم يشرف المدرب الإيطالي على أي منصب فني منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ نهاية سبتمبر الماضي.

وسبق لأنشيولتي أن تولى منصب المدرب المساعد في منتخب إيطاليا في الفترة من 1992 وحتى 1995، مع المدير الفني أزيليو فيتشيني.

يشار إلى أنشيلوتي توّج بالعديد من البطولات الأوروبية والمحلية مع مختلف الفرق الكبرى التي دربها، أبرزها مع ميلان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.