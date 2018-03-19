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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, تحرك نادي إيفرتون للتعاقد مع الدولي الإنجليزي جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن إيفرتون عرض مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني لويلشير عند توقيعه لـ"التوفيز"، إذ ينتهي عقده مع أرسنال في الصيف المقبل، وسيصبح بإمكانه الرحيل مجانا إلى أي فريق.

وأوضحت "صن", أن إيفرتون يستعد لكسر سقف الرواتب في الفريق للتعاقد مع لاعب أرسنال، عبر منحه راتبا أسبوعيا لا يقل عن 80 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب ويلشير في البقاء مع أرسنال فترة أطول، لكنه يتمنى الحصول على راتب أكبر من الذي يحصل عليه في الوقت الحالي (110 آلاف إسترليني أسبوعيا)، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي بيير إيميريك أوباميانغ وهينريك مخيتريان، بالإضافة إلى تجديد عقد مسعود أوزيل برواتب باهظة.

يشار إلى أن ويلشير شارك في 33 مباراة مع "الغانرز" هذا الموسم في كل البطولات، وأحرز هدفين وصنع 5 أهداف.