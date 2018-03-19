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غزة - الرسالة نت

زار وفد من مؤسسة "الرسالة" للإعلام, مؤسسة أمواج الرياضية, بمناسبة افتتاح مقرها الجديد غرب غزة.

وضم وفد الرسالة كل من رامي خريس مدير عام المؤسسة, ومحمد أبو قمر مدير تحرير الصحيفة الورقية, وكان في استقبالهم عبد السلام هنية رئيس مجلس إدارة أمواج وعدد من العاملين فيها.

وأشاد خريس خلال حديثه مع هنية, بدور مؤسسة أمواج في رقي الرياضة الفلسطينية, من خلال الخدمات الإعلامية المختلفة التي تقدّمها للمهتمين.

وأكد أن هنية لعب دورا مهما في تطوير البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة, بالإضافة لتكريم الأبطال في مختلف الألعاب.

أما هنية, فثمّن زيارة وفد "الرسالة" إلى مقر "أمواج", مفتخرا بدورها الإعلامي الرائد في فلسطين منذ نشأتها.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين "الرسالة" والمؤسسات الإعلامية الأخرى.