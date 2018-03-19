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الرسالة نت - محمود هنية

أعلنت حركة فتح رفضها تسليم أي معلومات أو تسجيلات تتعلق بحادثة تفجير بيت حانون، معتبرة أن طلب الأجهزة الامنية في غزة من شركات الاتصال التعاون لتسليم المعلومات "إصرار على الانقسام وتعزيز الانفصال"، وفق قولها.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمدير التنفيذي لمفوضية الثقافة والاعلام بالحركة موفق مطر: "لا يجوز تحت أي ظرف ويعتبر مخالفاً للقانون أن تسلم شركات الاتصالات أي معلومة لجهات غير مخولة قانونياً كحركة حماس وأجهزتها الأمنية في غزة"، وفق قوله.

وأضاف مطر في تصريح خاص بـ "الرسالة نت": "لا يحق لحركة حماس أن تأمر مدراء شركات الاتصالات بتسليمها أي تسجيلات بشأن حادثة استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله؛ لأنها غير شرعية وهي من اختصاص النائب العام فقط"، حسب تعبيره.

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وتابع "حماس ستبقى مرفوضة كسلطة ولا يمكنها أن تحصل على أي حقيقة أو معلومة من شركات الاتصالات، لأن الاخيرة تدرك أن تسريب أي معلومة بدون إذن النائب العام سيؤثر على عملها، ولا مناص لحماس سوى أن تسلم الحكومة مسؤولياتها كاملة".

وزاد: "ما تطلبه حماس من شركات الاتصال هو إصرار على الانفصال وضرب سيادة الحكومة وتمكينها في غزة، ومحاولة لاستباق نتائج التحقيق للتستر على عناصرها المتورطين في الجريمة"، على حد زعمه.

وعن دوافع اتهام حركته لحماس بالوقوف خلف هذه الحادثة، أجاب: "لن أكون أكثر فهمًا من اللواء ماجد فرج وهو حمل حماس المسؤولية بعد الحادثة كونها من تسيطر على موقع الحدث، وعليها أن تبين الادلة الدامغة لتظهر براءتها".

ورفض القيادي في فتح مقترح الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول الجريمة، معتبرًا هذه الخطوة التفافًا على دور الحكومة ومحاولة لتمييع التحقيقات. ورأى أن حادث التفجير كاد "يتسبب بشطر للوطن"، "لكن قدر الله وسلم" كما قال.