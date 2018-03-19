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غزة- الرسالة نت

قالت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت المواطن إياد عمر ابراهيم بعلوشة (42 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، من داخل حاجز بيت حانون (ايرز) في محافظة شمال غزة، مساء أمس.

وأفاد رامي بعلوشة (44 عاماً)، وهو شقيق المعتقل، بأن شقيقه توجه صباح أمس إلى الحاجز لمقابلة جهاز المخابرات الإسرائيلية، بناءً على طلب الأخيرة في وقت سابق.

وكان شقيقه تقدم للحصول على تصريح للمرور عبر الحاجز كمرافق لوالده عمر إبراهيم بعلوشة (68 عاماً)، والمصاب بمرض السرطان في الحنجرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت يوم الخميس الماضي المواطن نعيم محمد حسين كتكت (44 عاماً) من داخل الحاجز نفسه بعد أن توجه لمقابلة جهاز المخابرات الإسرائيلي بناءً على طلبها في وقت سابق، بعد أن تقدم بطلب الحصول على تصريح للمرور عبر الحاجز كمرافق لابنه المريض محمد نعيم كتكت (19 عاماً)، والمصاب باضطرابات في الصفائح الدموية.