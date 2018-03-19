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القاهرة - الرسالة نت

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمود عباس يوم الإثنين، ضرورة المضي قدمًا في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، واحتواء أي خلافات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصري السفير بسام راضي في تصريح صحفي، إن: "الرئيس (السيسي) تباحث مع الرئيس الفلسطيني حول التطورات على الساحة الفلسطينية".

وأضاف "حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار السفير راضي إلى أن الرئيسان ناقشا أخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري.

وأعرب عباس، وفق السفير راضي، عن "خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية".

وأشار عباس إلى "ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة".

واتفق الرئيسان، وفق المسؤول المصري، على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.