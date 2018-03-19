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الرسالة نت- وكالات

تحتل تركيا المرتبة الثانية عالميا في تصدير السجاد، بعد الصين، وفق معطيات مركز التجارة الدولي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية من السجاد بين عامي 2013 و2017، 10.6 مليارات دولار.

وشكّل السجاد المُصنع آليا، الجزء الأكبر من صادرات السجاد التركي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بقيمة 9.1 مليارات دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة مستوردي السجاد من تركيا، خلال الفترة المذكورة، بـ 1.7 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.6 مليار دولار، والعراق بـ 861 مليون دولار، وألمانيا بـ 584 مليون دولار