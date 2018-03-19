تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

تعادل التفاح مع خدمات النصيرات (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم طارق الهور لخدمات النصيرات (8), قبل أن يتعادل يوسف لولو للتفاح (36).

ورفع التفاح رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع, وبات رصيد خدمات النصيرات 36 نقطة في المركز الأول.

خدمات المغازي - بيت حانون الأهلي (2-2)

وتعادل خدمات المغازي مع بيت حانون الأهلي (2-2).

وسجل هدفي المغازي طارق العطار (22), ومحمد الحداد (63), في حين أحرز هدفي "الحوانين" مهند أبو زيد (34 و81).

ورفع المغازي رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر, وأصبح رصيد "الحوانين" 36 نقطة في المركز الثاني.

جمعية الصلاح - خدمات خانيونس (0-2)

وتفوق خدمات خانيونس على جمعية الصلاح (2-0).

وأحرز هدفي "الذئاب" محمد أبو موسى (37), ومحمود فحجان (46), ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد الصلاح 14 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.