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الرسالة نت- ترجمة خاصة

كشف وزير الداخلية الإسرائيلي "آريه درعي" إنه يبحث سحب "مواطنة" 12 مقدسيًا بزعم تورطهم في هجمات إرهابية-حسب زعمه.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء الاثنين، أن من بين الذين سيشملهم القرار منفذ عملية الحافلة الفلسطيني بلال غانم، والذين قتلوا المستوطن ألكسندر لافروفيتش، ومنفذي عملية مقهى مومنت، وسام وعلاء العباسي ومحمد عودة ووائل قاسم.

وصادق الكنسيت الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة تعديلاً على ما يسمى قانون " الدخول لإسرائيل " وفق مقترح قدمته الحكومة وعضو الكنيست الليكودي أمير أوحنا، يسمح لوزير الداخلية ويخوله صلاحيات سحب أو إلغاء مكانة "مقيم دائم " بحجة ما يسمى "خيانة الولاء."