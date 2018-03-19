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غزة-الرسالة نت

دعت الفصائل الفلسطينية مساء الاثنين، رئيس السلطة محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة، وإنهاء كافة أشكال الانقسام وتجاوز عقباته، لمواجهة صفقة القرن التي تستدعي موقفاً وطنياً موحداً.

وطالبت الفصائل خلال مؤتمر صحفي نظمته عقب اجتماع عقد في مكتب رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار، أبو مازن بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية جديدة خلال الاجتماع الذي يعتزم عقده الليلة في مدينة رام الله.

وجددت ادانتها لاستهداف موكب الحمدلله ودعته مع وزير الداخلية إلى المجيء لقطاع غزة، واستكمال عمليات التحقيق، والتعاون بين أذرع الأمن بالضفة وقطاع غزة.

وشددت الفصائل على ضرورة رعاية الرئيس عباس المصالحة ودعمها، وفقاً لاجتماع بيروت وقمة القاهرة الأخيرة، كونه لا يمكن الاستمرار بالحالة الانقسام في ظل تصاعد الحديث عن تمرير صفقة القرن.

وكان جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد صرح ظهر اليوم الاثنين، بأن السلطة والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وخطوات رادعة ستنفذها الحكومة فيما بعد بشأن الجهة المسؤولة عن حادثة التفجير شمال غزة.