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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مشتبها به أقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، بعد مطاردته وتضييق الخناق عليه من قبل قوات الأمن، كما أعلنت في وقت لاحق مقتل المشتبه به الثاني بجهة "التوي معتمدية بنقردان".

وقالت الداخلية إن قوات الأمن "طاردت مشتبهين اثنين في منطقة بن قردان جنوبي البلاد، حيث فجر أحدهما نفسه دون أن يحدث إصابات، فيما جرى ملاحقة مسلح آخر اشتبك مع قوات الأمن بسلاح رشاش".

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أعلن في السادس من شهر آذار/ مارس الجاري تمديد حالة الطوارئ في بلاده لسبعة أشهر إضافية.

ودعا السبسي لإنجاح المواعيد والمناسبات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الانتخابات البلدية، وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان، كما دعا كافة الأجهزة المعنية في تونس إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين المواقع الحيوية في الدولة.