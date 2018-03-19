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غزة-الرسالة نت

قال يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي، إن "ميسرة العودة الكبرى سلمية وتحمل مطالب إنسانية سياسية عادلة وقانونية كونها تأتي في سياق القرار الأممي 194 الذي قضى بعودة اللاجئين إلى أرضهم.

وأكد الشرفي في تصريح للرسالة نت، مساء الاثنين أن الشعب الفلسطيني متمسكاً بحق العودة وسيقف في وجه صفقة القرن وقرار ترامب المتهور بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وشدد على أن حق العودة من أوثق الحقوق التي يتمسك بها الفلسطينيون حتى يعودوا إلى بلادهم التي هجروا منها قصراً، وستثبت مسيرة العودة الكبرى على تمسكهم بذلك الحق.

وبين عضو لجنة اللاجئين بمسيرة العودة أن الفلسطينيون سيبعثون رسائل إلى العالم مفادها بأن (عودتنا حياتنا)، وأنه حان الوقت لرفع الحصار عن قطاع غزة قبل أن ينفجر في وجه العدو "الإسرائيلي".

وحذر من أن العدو لن يذخر جهداً لأفشال هذه المسيرة، لا سيما أنها تأتي تحدت إطار وطني موحد، مضيفاً أن التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة أتى في هذا السياق