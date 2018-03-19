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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، رفضه للعقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال حبيب في ندوة نظمتها صحيفة الرسالة، إن عباس في حال فرضه لعقوبات جديدة، "فإن ذلك يستوجب انتفاضة على النظام السياسي برمته، واجراء انتخابات مجلس وطني موحد".

وذكر حبيب أن لغة الدبلوماسية الناعمة لم تعد تنفع إزاء المزيد من فرض العقوبات على غزة.

وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات هو تركيع الشعب الفلسطيني، واذلاله واخضاع مقاومته.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات جديدة على غزة، بذريعة محاولة استهداف رامي الحمد الله رئيس وزراء فتح.