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الرسالة نت - وكالات

رحّب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ماكسيم لوبيز لاعب مارسيليا، بالانتقال للدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لوبيز الذي شبهه جيرارد جيلي مدرب منتخب مصر الأسبق بأندريس إنييستا نجم برشلونة، في تصريحات لمحطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية: "لا أخفي عليكم أنني أحلم باللعب بالدوري الإسباني".

وأضاف: "أشاهد بانتظام مباريات الليغا كلما تسمح لي الفرصة بذلك, أنا من أشد المعجبين بطريقة اللعب التي يعتمدونها هناك والقائمة على تبادل التمريرات والسرعة في اللعب".

ويوجد لوبيز على رادار عملاقي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد, اللذين تابعاه في عدة مناسبات.

ويملك لوبيز في رصيده 68 مباراة مع مارسيليا بكل المسابقات, سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدفا.

يشار إلى أن لوبيز موجود ضمن قائمة المواهب التي ترغب جماهير الجزائر في رؤيتها مع المنتخب الأول في المستقبل القريب، إلى جانب ياسين عدلي لاعب باريس سان جيرمان، فضلا عن حسام عوار وأمين غويري نجمي ليون.