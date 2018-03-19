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غزة - الرسالة نت

أدانت حركة حماس، اتهام رئيس السلطة محمود عباس لها بالوقوف خلف عملية التفجير التي استهدفت موكب الحمدالله قبل عدة أيام في غزة.

ووصفت حماس في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، تصريحات عباس التي وردت في خطاب ألقاه مساء الاثنين أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأنها "تصريحات غير مسؤولة".

وقالت حماس في بيانها: "إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحركة حماس في حادثة موكب الحمد الله في حين مازالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته، حرفا لمسار العدالة وسير التحقيقات".

وأضافت: "كان المنتظر أن يعطي عباس تعليماته للحكومة وجهات الاختصاص بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد المجرمين".

واتهمت حماس، عباس بأنه يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة، داعيةً إلى الذهاب لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني "كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالحة".

وقالت: "ما يفعله عباس ليس استهدافا لحركة حماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيوني".

ورأت فيما صدر عن عباس من تصريحات وقرارات بأنها "خروجا على اتفاقيات المصالحة وتجاوزا للدور المصري الذي ما زال يتابع خطوات تنفيذها".