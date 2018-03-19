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الرسالة نت - محمود هنية

شنتّ النائب الأردني الأسبق هند الفايز هجوما لاذعًا على رئيس السلطة محمود عباس لفرضه عقوبات جديدة على قطاع غزة، قائلة: "هو يأتمر بأمر وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، وينفذ قراراته، ويعمل على تمرير اجندته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسمى بصفقة القرن".

وتهكمت الفايز على عباس بقولها: "يجب أن نحسد إسرائيل عليه، فهي لم تعد بحاجة لتطلق رصاصها صوب قطاع غزة إذ يقوم عباس بما تريد من مهام بحرفية عالية".

وقالت الفايز في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "عباس رمز للتخاذل والهوان والخيانة، واستغرب كيف استطاعت إسرائيل ان تنتج هكذا شخصية تنفذ أوامرها بهذه الحرفية؟"

ورأت أن اتهامات عباس ضد حماس أمر طبيعي، "فهي تدفع ثمن توجيه سلاحها صوب إسرائيل، وعباس استطاع ان يحدث حالة جدل لدى بعض الفلسطينيين حول إن كانت حماس تخدمهم ام لا رغم كل ما قدمته من تضحيات لاجل قضيتها"، وفق تعبيرها.

وتساءلت الفايز، "كيف للفلسطينيين أن يقبلوا بهذه الشخصية لتكون زعيمة عليهم، ماذا ينتظرون لينتفضوا عليه ويسقطوا مشروعه الخياني؟"

وأكدّت أن ما يقوم به عباس يشكل خطورة على الشعبين الاردني والفلسطيني، كما تقول.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات جديدة ضد غزة، مدعيا أن حركة حماس هي من تقف خلف استهداف رئيس وزراءه رامي الحمد الله.