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الوسطى - الرسالة نت

أحرز محمود فحجان لاعب فريق خدمات خانيونس الهدف 300 في دوري الدرجة الأولى،خلال لقاء فريقه أمام جمعية الصلاح (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من المسابقة.

وسجل فحجان الهدف الثاني لـ"الذئاب" ضد الصلاح, ليكون رقم 300 في الدرجة الأولى, علما أول أهداف المسابقة سجله زميله محمد الزقزوق في مرمى خدمات دير البلح، فيما أحرز الهدف رقم 100 حسين كلاب لاعب خدمات البريج في مرمى التفاح بالأسبوع السابع، والهدف 200 لاعب خالد شلتوت خدمات المغازي أمام خدمات البريج في الأسبوع 14.

يشار إلى أن مدحت السيد لاعب بيت لاهيا يتصدر قائمة هدافي الدرجة الأولى برصيد 13 هدفا.