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نابلس – الرسالة نت

أغلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب محافظة نابلس، مساء الاثنين، ومنعت المواطنين من دخول القرية أو الخروج منها.

وقال شهود عيان إن خمس سيارات تابعة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل القرية، ومنعت عودة المواطنين إلى منازلهم أو خروجهم منها، واستهدفت سياراتهم بقنابل الصوت في محاولة لإجبارهم على العودة، بينما استهدفت المنازل بالغاز المسيل للدموع.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت في القرية بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق في صفوف الشبان.