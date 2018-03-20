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رفح - الرسالة نت

أحرز شباب خانيونس لقب دوري الدرجة الممتازة رسميا, عقب تعادل ملاحقه المباشر خدمات رفح مع نظيره اتحاد الشجاعية (0-0), على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من المسابقة.

ويعدّ لقب الدوري هو الثاني في تاريخ "النشامى", بعد موسم 2010-2011, والغريب فيهما أن الأفراح جاءت من ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, الذي بات "تميمة" حظ الفريق في موسمي التتويج.

ونال شباب خانيونس لقب دوري الممتازة موسم 2010-2011, بعد فوزه على جماعي رفح (3-0), على ملعب رفح البلدي, في حين توّج بلقب الموسم الجاري, مستفيدا من تعادل خدمات رفح مع اتحاد الشجاعية سلبيا على نفس الملعب.

يشار إلى أن شباب خانيونس يحتل صدارة دوري الممتازة برصيد 45 نقطة, بفارق 6 نقاط أمام خدمات رفح الثاني.