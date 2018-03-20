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واشنطن-الرسالة نت

قال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس دونالد ترمب سيحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء مباحثاتهما المرتقبة في واشنطن الثلاثاء على أن تقوم الرياض بدور قيادي لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف المصدر نفسه -في إفادة للصحفيين- أن ترمب ما زال يرغب في انعقاد القمة الخليجية الأميركية في مايو/أيار المقبل.

وتابع المسؤول أن ترمب يريد أن تحل قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي خلافهم بأنفسهم، لكنه أكثر قلقا الآن بشأن الأثر طويل الأمد للأزمة في المنطقة.

وقال المسؤول إن ترمب سيناقش مع ولي عهد السعودية -الذي وصل إلى واشنطن في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه- وحدة مجلس التعاون الخليجي التي يعدها مهمة للمصالح الأميركية والمنطقة.

وأضاف المسؤول أيضا أن ترمب وكبار مساعديه سيسعون إلى المزيد من الصفقات التجارية للشركات الأميركية. وتابع المسؤول "خلال وجود ولي العهد في واشنطن، سنعمل على اتفاقات تجارية بقيمة 35 مليار دولار للشركات الأميركية تدعم 120 ألف وظيفة في الولايات المتحدة".

وفي موضوع آخر، قال المسؤول الأميركي إن الحوار الإستراتيجي مع قطر كان فرصة لتقديم ضمانات أمنية للدوحة.

الجزيرة + رويترز