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واشنطن-الرسالة نت

ردّ مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "جيستون جرينبلات"، على إهانة رئيس السلطة محمود عباس للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان الذي وصفه بـ "ابن الكلب".

وقال "جرينبلات": "على الرغم من الإهانة غير اللائقة لأعضاء ادارة ترامب، فنحن في المراحل الأخيرة من خطة السلام، وسنقدمها حين يكون الوقت مناسب".

ومن المتوقع أن تطلق إدارة ترامب خطتها للسلام وُصفت بـ "صفقة القرن"، ووفق تسريبات إعلامية، فإنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ومسح قضية اللاجئين وإعطاء القدس للاحتلال مقابل أن تكون بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة عاصمة للفلسطينيين وسرقة الاحتلال للضفة المحتلة.