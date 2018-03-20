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غزة-الرسالة نت

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن تهديدات الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة والحركة ليس لها قيمة أو شرعية.

وأضاف أبو زهري في تغريدة له على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن على عباس أن يحترم التوافق والشراكة وإلا فإنه لا يمثل إلا المقاطعة التي يجلس فيها، معتبرا أن الأيام ستثبت أنه الخاسر الوحيد من محاربة المقاومة وخنق غزة.

وقرر الرئيس عباس مساء الاثنين، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة.

وقال عباس في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله: "بصفتي رئيس للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية".

وحمل عباس حركة حماس مسؤولية "الاعتداء" على الحمد الله ورئيس المخابرات ماجد فرج الثلاثاء الماضي.