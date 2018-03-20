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غزة- محمد عطا الله

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن حركته رفضت خلال اجتماع قيادة منظمة التحرير أمس، فرض أي إجراءات عقابية على قطاع غزة، إلا أن رئيس السلطة أصر على ذلك بعد هيمنته على المنظمة.

وقال أبو ظريفة في تصريح لـ"الرسالة نت" صباح اليوم الثلاثاء، إن خطاب عباس عبارة عن ردة فعل غير مبررة ولا تخدم الجهود المبذولة في إتمام المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف، في ظل الحديث عن صفقة القرن.

وأوضح أن المنظمة وعلى رأسها جبهته اعتبرت أن هذه الإجراءات بهذا التوقيت مرفوضة وتضر بالعلاقات الداخلية، ولا تخدم شعبنا في مواجهة صفقة القرن، مشددا على أن رئيس السلطة فرض هذه الإجراءات في إطار استحواذه وهيمنته على المنظمة وتفرده بالقرار داخلها.

ودعا أبو ظريفة إلى وقف هذه الإجراءات وعدم وضعها موضوع تطبيق، مؤكدا على أن جبهته ستناضل مع الكل الوطني من أجل مجابهة أي تداعيات عقابية ستفرض على القطاع وتنعكس على الحالة الفلسطينية.

وطالب بضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع؛ للتوقف أما كل المعطيات والمستجدات الأخيرة ولإعادة بناء النظام الفلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق واستعادة الوحدة.

وقرر رئيس السلطة مساء أمس، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة.

وقال عباس في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله: "بصفتي رئيس للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية".