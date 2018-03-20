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غزة-الرسالة نت

نظمت رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع نادي كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية فرع الجنوب حفل اختتام لتكريم الطالبات المشاركات بدورة: التأهيل الأسري، والذي بلغ عددهم 240 طالبة.

وحضر حفل الاختتام رئيس رابطة علماء فلسطين النائب د. مروان أبو راس، ومحاضر الدورة وعضو الرابطة د. محمد السوسي، ومنسق كلية الشريعة والقانون بفرع الجنوب أ. فراس الأسطل، وذلك الأحد الماضي، في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية بالجنوب.

وشكر النائب د. مروان أبو راس الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه الدورة الجديرة بالاهتمام والدراسة، وكل طالبة بحاجة لها.

وقال أبو راس:" كانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة ومظلومة، وكانت ضمن المتاع الذي يرثه الابن عن أبيه، ولكن عندما جاء الإسلام جعل للمرأة شخصيتها المحترمة، وذمتها المالية المستقلة، واعتبرها كياناً له احترامه وتقديره، وله حقوقه كما أن عليها واجباتها".

وأكد أن الإسلام العظيم أنصف المرأة وحفظ لها كرامتها، واستعرض العديد من الآيات القرآنية التي توضح وتبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة لا يجوز أن تكون علاقة فوقية من الرجل وإنما هي علاقة تكامل وتعاون ومودة ومحبة أكثر من كونها أي شيء آخر.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهاد شكر وتقدير لمحاضر الدورة د. محمد السوسي، وتوزيع الشهادات على الطالبات المشاركات مع هدية مقدمة من الرابطة عبارة عن كتيب بعنوان: المنهاج في سعادة الزوجات والأزواج.