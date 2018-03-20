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الضفة المحتلة-الرسالة نت

قالت حركة حماس إن الاجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت في الضفة الغربية 11 مواطنا بينهم امرأة، وذلك خلال فضها لوقفة سلمية، كما اعتقلت أسيرين محررين واستدعت شابا آخر للمقابلة في مقراتها، فيما تواصل اعتقال اخرين دون سند قانوني.

وأوضحت الحركة أن جهاز المخابرات في طولكرم اعتقل 11 مشاركا في فعالية ضد إقامة مشروع سند عرف منهم أم أحمد حسان، أحمد حسان، جهاد خولي، عنان الشن، زهير قندوس، رائد صوان، محمد معمر، أحمد بلحاوي، محمد بلحاوي، مؤمن حمود، أحمد أبو ربيع، وذلك بعد فض أجهزة السلطة اعتصاما كانوا ينظمونه.

وفي السياق اعتقل الأمن الوقائي في طولكرم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نظير نصار من بلدة علار، بعد اقتحام مكان عمله صباح اليوم

وفي قلقيلية استدعى الأمن الوقائي أمس الشاب معتز بري للمقابلة في مقراته، فيما يواصل ذات الجهاز في نابلس اعتقال الأسيرين المحررين علاء الشبيري وعبد الكريم زيادة منذ 7 أيام، علما أنهما معتقلان سابقان لدى أجهزة السلطة.

وأما في الخليل فقد اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر أمامة مسالمة بعد استدعائه للمقابلة أول أمس.