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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب على "إسرائيل" الاستمرار في وضع الضفة وغور الأردن تحت السيطرة الكاملة، وتعزيز التجمعات الاستيطانية اليهودية فيها، واصفا هذه المناطق بالحصن المنيع لحماية حدود "إسرائيل" الشرقية.

وأضاف غالنت أن وزارته ضاعفت الأموال التي تم رصدها لتطوير الضفة مقارنة مع وزارة البناء والإسكان في الحكومة السابقة.

وقد وردت أقوال غالانت في سياق اجتماع عقده اليوم في معاليه أدوميم شرق القدس مع رؤساء مجلس التجمعات الاستيطانية في الضفة خلال حفل رفع كأس النخب بمناسبة قرب حلول عيد الفصح اليهودي.