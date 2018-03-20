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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الأولى.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الأولى, علما أن مباريات الجمعة ستنطلق الساعة 3 عصرا، على أن تجري لقاءات السبت والأحد الساعة الرابعة بالتوقيت الصيفي.

1- الجلاء - خدمات البريج الجمعة 23-3 التفاح.

2- خدمات دير البلح - التفاح الجمعة 23-3 الدرة.

3- بيت حانون الأهلي - جمعية الصلاح الاثنين 26-3 بيت لاهيا.

4- خدمات خانيونس - خدمات النصيرات الاثنين 26-3 المدينة الرياضية.

5- المجمع الإسلامي - الزيتون الاثنين 26-3 فلسطين.

6- خدمات المغازي - بيت لاهيا الاثنين 26-3 الدرة.