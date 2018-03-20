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الرسالة نت-خاص

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن مسيرة العودة ستكون خطوة نضالية هامة ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال شهاب، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "إن كل المحاولات التي ستجري لإفساد المسيرة الوطنية سنتصدى لها بكل قوة، وستكون عنوان نضالي جديد ضد المحتل".

وأوضح أن مسيرة العودة لن تكون مؤقتة، بل ستستمر حتى تحقيق أهم وآخر أهدافها، مضيفاً أن العودة حق لكل فلسطيني هجر وطرد من أرضه، وحلم العودة سيتحقق بالمقاومة ودحر الاحتلال الغاشم عن أرضنا.

وذكر القيادي في حركة الجهاد، أن الجميع مطالب بمساندة هذه الخطوة الوطنية الكبيرة، لافتاً إلى أن حجم الدعم والتأييد الشعبي لمسيرة العودة سيفاجئ الاحتلال وسيقف عاجز عن منعها.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت يوم السبت الماضي عن انطلاق التحضير لفعاليات مسيرة العودة الكبرى باتجاه الحدود بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في الثلاثين من مارس/آذار الجاري.