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الرسالة نت - وكالات

يرفض نادي ليفربول فكرة التفريط في نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إبداء العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامها بالتعاقد معه، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها منذ بداية هذا الموسم.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية, قد أكدت اهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل، مشيرة إلى استعدادهم لدفع مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية, أن ليفربول يرى أن النجم المصري هو اللاعب القادر على قيادة الفريق لتحقيق البطولات الغائبة عنه منذ فترة كبيرة، وتحديدا لقب الدوري الإنجليزي الذي لم يحصل عليه منذ "26 عاما".

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن موقفها المالي لا يجبرها على بيع صلاح على غرار السنوات الماضية، خاصة بعد الاستغناء عن البرازيلي فيليب كوتينيو لصالح برشلونة في يناير الماضي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى استقبال 50 مليون جنيه إسترليني نظير التأهل إلى مرحلة ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.