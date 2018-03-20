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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قالت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية أبلغت "إسرائيل" نيتها تأخير الإعلان عن خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية لم تسمه، قوله، إنه لا توجد نية لدى الإدارة الأميركية بالإعلان عن الصفقة بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في تقديم الخطة وسط حالة من الهدوء.

وأفاد مصدر مسؤول من الإدارة الأميركية للقناة، أن التأجيل سيكون طويلا جدا وربما يتم الانتظار لحين استبدال الرئيس محمود عباس من منصبه.

ويقول مؤيدون للخطة أنه مع وجود أبو مازن لا يمكن التقدم في هذه الخطة وسيكون من الصعب التحرك نحو السلام في ظل الخلافات مع الإدارة الأميركية.

يذكر أن مقاطعة السلطة لمؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخرا بشأن غزة يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل رغبتها في مقاطعة الإدارة الأميركية.