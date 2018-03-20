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بروكسل- الرسالة نت

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، للبدء في مشروع محطة التحلية المركزية في غزة، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 600 مليون دولار أميركي.

وسيتم عرض فيلم قصير عن موضوع المياه في غزة والتحلية، تليها كلمة رئيس سلطة المياه مازن غنيم، والمتحدث الرسمي باسم البنك الإسلامي للتنمية عبد الحكيم الواعر، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ميغال جارسيا هيرياز، ومدير بنك الاستثمار الأوروبي ويرنير شميدت، والمدير القطري للبنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، ومدير مكتب الرباعية في فلسطين جون كلارك.

وسيبدأ الممثلون المطلعون على المشروع وحيثياته الذين أبدوا دعم دولهم ومؤسساتهم بتقديم تعهداتهم المالية من أجل دعمه، وذلك في جلسة مغلقة على مدى ساعة ونصف من الزمن.

ويحضر الاجتماع ممثلو عدد كبير من الدول الإسلامية، والعربية، والأوروبية، والمؤسسات الدولية، منهم: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفاكيا، واسبانيا، والنرويج، والسويد، وسلوفينيا، والأردن، والكويت، والمغرب، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والرباعية الدولية، وسلطة المياه الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والرباعية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط.