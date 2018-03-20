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الرسالة نت - وكالات

حدد نادي أرسنال، مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الألماني بيرنارد لينو حارس باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون خليفة التشيكي بيتر تشيك حارس "المدفعجية" الحالي.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن أرسنال يريد دفع مقابل كبير، من أجل التفوق على ليفربول ونابولي الراغبين أيضا في التعاقد مع لينو في الصيف المقبل.

وكان نابولي قد عرض 15 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع حارس ليفركوزن، خاصة أنه سيفقد الإسباني بيبي رينا الذي سينتقل إلى ميلان في الموسم المقبل.

وأكدت "صن" أن أرسنال يعاني من عدم ظهور الثنائي تشيك والكولومبي ديفيد أوسبينا بمستوى جيد لحماية عرين الفريق خلال الموسم الجاري.

وشارك لينو في 31 مباراة مع باير ليفركوزن في مختلف البطولات هذا الموسم، واستقبلت شباكه 38 هدفا.