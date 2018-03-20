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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 12 ألف محتوى فلسطيني أُزيل عن موقع "فيسبوك" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، خلال عام 2017.

وأوضحت شاكيد خلال مؤتمر بحضور وزراء العدل الأوروبيين في تل أبيب، أن 12،351 طلبا تقدمت به وزارتها لإزالة المحتوى الفلسطيني بتهمة "التحريض"، وقد تمت إزالتها جميعا.

وأشارت إلى أن هناك زيادة كبيرة في نشاط وزارتها في مكافحة التحريض عبر الانترنت. لافتةً إلى أنه تم تقديم 2241 طلبا خلال عام 2016.

ووقعت شاكيد مع وزراء العدل الأوروبيين اتفاقية لمكافحة التحريض عبر الانترنت.