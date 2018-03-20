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الرسالة نت - وكالات

دخل تجار الذهب في الأردن، الاثنين، في إضراب عن العمل، احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية بفرض ضريبة جديدة على "دمغة الذهب" ووقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وما ترتب عليه من زيادة الرسوم الجمركية.

وقال أمين سر نقابة أصحاب محلات الذهب والمجوهرات ربحي علان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن النقابة والتجار، سيستمرون في إضرابهم حتى الوصول إلى حل توافقي مع الحكومة.

وأكد علان أن الضريبة ستؤثر بشكل كبير على قطاع الذهب في الأردن، لافتا إلى أن تجار الذهب لم يصعّدوا إلى الآن في وجه الحكومة.

وأوضح ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي تسببت في زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%.

وأوضح القواسمي في تصريحات صحفية، أن قرار وقف العمل بالاتفاقية وفرض رسوم على دمغة الذهب يزيد من الكلف ويضعف منافسة القطاع على مستوى المنطقة.

وطالب تجار الذهب في الأردن، الحكومة بالتراجع عن قراراتها في ما يتعلق بفرض ضريبة جديدة على الذهب.

يشار إلى أن ممثلين عن قطاع المجوهرات اجتمعوا مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، واتفقوا على حل توافقي بشأن ضريبة الـ16%، لم يعلن بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية.