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غزة- الرسالة نت

أشادت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين بالمهنية العالية التي تتحلى بها إدارة شركة تويتر وعدم خضوعها للضغوط الاسرائيلية بحذف المحتوى الفلسطيني بناء على رغبات السلطات إسرائيلية.

وكان صحيفة "هآرتس" كشفت اليوم الثلاثاء إن السلطات الاسرائيلية تعتزم الضغط على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهدف منع تغريدات فلسطينية ضد الاحتلال.

وكشفت الصحيفة أن الأجهزة القضائية للاحتلال، رصدت تحول النشطاء الفلسطينيين من العمل عبر موقع "فيسبوك" إلى موقع "تويتر".

وأشارت لجنة دعم الصحفيين أن كافة المواثيق والقوانين والدولية تدعو لتعزيز الحريات العامة والشخصية في إطار يحترم منظومة حقوق الإنسان، ويعزز أعمال وإنفاذ وتطبيق الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكدت اللجنة مجدداً رفضها للمطالب الاسرائيلية المتكررة لإدارة الفيسبوك بحذف المحتوى الفلسطيني وإغلاق المئات من الصفحات الفلسطينية دون سبب واضح او انذار مسبق.

وقد أثنت وزيرة القضاء الإسرائيلية "إييلت شكيد" على التعاون المميز مع موقع "فيسبوك" في مجال "مكافحة الإرهاب الفلسطيني .. مقابل عدم التعاون من جانب موقع تويتر" حسب قولها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن حاييم ويسمونسكي، مدير قسم الانترنت في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، قوله إن "تويتر لا تسارع للامتثال لمطالب إزالة المضمون، وإنما تطالب بأوامر من المحكمة، بخلاف الفيسبوك".

وطالبت لجنة دعم الصحفيين من النشطاء الفلسطينيين بمواصلة العمل بمهنية عالية والارتقاء بالمحتوى الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة.

وبينت اللجنة انه بصدد عقد دورات متخصصة وورشات عمل مع المؤسسات الاعلامية الفلسطينيين تهدف لتطوير المحتوى الفلسطيني وفق الاسس الصحفية والقوانين الناظمة التي ترتكز لاخلاقيات مهنة الصحافة .