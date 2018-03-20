تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-خاص

طالب رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الدول العربية بدعم مسيرة العودة التي من المقرر أن تنطلق نهاية شهر مارس الجاري تجاه الحدود مع الأراضي المحتلة عام 48.

وأكد مهنا، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، أن المسيرة خطوة نضالية في غاية الأهمية، وتأتي في الوقت الذي تجاهل فيه الجميع قضية فلسطين، وحق عودة اللاجئين الذي بات يتآمر القريب والبعيد لإنهائه.

وشدد على سلمية المسيرة التي ستنطلق قريباً، وقال: "أي جرائم أو استهداف مباشر من قبل الاحتلال وقواته لهذه المسيرة الشعبية سيكون هو المسئول عن ذلك، ويتحمل مسؤولية أي تصعيد قادم".

وذكر مهنا، أن الدول العربية مطالبة بدعم المسيرات وعدم التصدي لها والسماح للمواطنين بالخروج للتعبير عن رأيهم في دعم القضية الفلسطينية، وعودة اللاجئين لديارهم.

يشار أنه سيتخلل فعاليات مسيرة العودة الكبرى التخييم لمدة زمنية محددة على طول الحدود مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوجيه رسائل إليه وللمجتمع الدولي برفض الاحتلال والتمسك بحق العودة.