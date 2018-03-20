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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن نادي برشلونة يخطط لتجديد عقد مدافعه توماس فيرمايلين, بعدما تألق خلال هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية, فإن إدارة برشلونة تريد تجديد عقد قلب الدفاع فيرمايلين لموسم إضافي آخر، علما أن عقده الحالي مع برشلونة سينتهي بختام الموسم المقبل 2018-2019.

وذكرت "سبورت", أنه في حال فشل مفاوضات التجديد للبلجيكي، فإن إدارة "البلوغرانا" ستحاول بيعه اعتمادا على الأداء الرائع الذي قدمه هذا الموسم، على أن يتم استغلال الأموال التي ستأتي من بيعه للتعاقد مع بديل جديد في قلب الدفاع.

يشار إلى أن فيرمايلين طلب الرحيل عن برشلونة في يناير الماضي, بسبب قلة مشاركاته، إلا أنه تراجع عن هذه الرغبة، بعدما أقنعه المدرب إيرنيستو فالفيردي بأنه سيلعب دورا مهما في خطط الفريق بقية الموسم الجاري، طالما ظل بعيدا عن الإصابات.