تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

وافقت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء على طلب محامي الدفاع عن شيخ الأقصى رائد صلاح، بالإفراج عنه ضمن شروط مقيدة.

وقد أقرت المحكمة مبدئيا بالموافقة على إطلاق سراحه للإقامة الجبرية المنزلية في كفر كنا وهي من البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة حيث ستعقد جلة الأسبوع المقبل للبت نهائيا في الأمر.

وبالإضافة لقرار الإفراج النهائي المتوقع له للإقامة الجبرية، اقترحت المحكمة وضع إسورة الكترونية؛ لتعقب تحركاته بالإضافة لوضع كفلاء ومرافقين له وهذا ما سيبت فيه نهائيا في الجلسة القادمة.