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انقرة - الرسالة نت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيضع قريباً حجر الأساس لمحطة "آق قويو" النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة توسيع شبكة الغاز الطبيعي المركزية في البلاد.

وأكد الرئيس التركي أن شبكة الغاز الطبيعي ستغطي كافة ولايات البلاد البالغ عددها 81، بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت أردوغان إلى أن العمل على إنشاء المحطة النووية، التي تم استكمال بنيتها التحتية في ولاية مرسين (جنوب)، سيبدأ هذا العام.

وبشأن عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين شمالي سوريا، أكد تحييد 3655 إرهابيا منذ انطلاقها في 20 يناير / كانون الثاني الماضي.

والأحد الماضي، أعلن أردوغان سيطرة قوات الجيش التركي و"السوري الحر" بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، وتطهيرها من المجموعات الإرهابية.