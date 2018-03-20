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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن رغبة نادي ميلان في ضم داني سيبايوس لاعب ريال مدريد في الصيف المقبل، بعدما خرج من دائرة اهتمامات المدرب زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية, أن النادي الإيطالي رصد مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع سيبايوس لاعب ريال مدريد، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق.

وأوضحت "أس", أن اللاعب يرحب بشدة للانتقال إلى ميلان لرغبته في الحصول على فرصة للظهور بشكل منتظم، كما أن إدارة "الملكي" قد توافق على هذا المبلغ مقابل التخلي عنه.

وتعاقد ريال مدريد مع سيبايوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية, بعدما اتفق مع ريال بيتيس على دفع الشرط الجزائي للاعب المقدر بـ 15 مليون يورو, بالإضافة لـ 1.5 مليون إضافية.

ولم يشارك سيبايوس مع ريال مدريد سوى في 9 مباريات فقط في "الليغا" هذا الموسم، كما خرج من قائمة الـ18 في أكثر من مباراة بالأسابيع الأخيرة.