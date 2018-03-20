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غزة-الرسالة نت

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل،: "إن حركته قدمت كل ما لديها من معلومات بيانات مهمة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بشأن حادث تفجير العبوات في موكبه".

وأضاف البردويل في لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، :"أن وزارة الداخلية برام الله التي يديرها رئيس الوزراء امتلكت معلومات مهمة بخصوص الحادث، بعد تلقيها بيانات ومعلومات من شركة "الوطنية موبايل" ولم تشارك لجنة التحقيق في غزة بها.

وأوضح أن العبوات التي استخدمت في تفجير موكب الحمد لله مرتبطة برقم هاتف سري وتم توجيه خطاب لشركة الوطنية لكنها قدمت معلوماتها لوزير الداخلية رامي الحمد لله، مشيرا إلى أن الأجهزة في غزة تواصلت مع الضفة للحصول على المعلومات لكتها رفضت المساعدة.

وأكد البردويل أن استهداف موكب الحمد الله ضربة ضد حركة حماس، مشيرا إلى أنها أدانت التفجير بشكل واضح منذ اللحظات الأولى. وأكد أن لحظة كشف الحقيقة قادمة لا محالة.

وشدد على أن حماس وجهت أصابع الاتهامات بشأن محاولة اغتيال الحمد الله إلى الاحتلال الإسرائيلي، منوها إلى أن الرئيس عباس تسرع باتهام حماس بشكل غير مبرر.

ولفت البردويل إلى أن حركة حماس أبلغت الرئيس محمود عباس أن سلاح المقاومة لن يستخدم في الداخل الفلسطيني أبدا.

وقال: "إن خطاب عباس وخطواته معدة مسبقا، ولدينا علم بها وتواصلنا مع الفصائل ودول عربية وجهات لتدارك الأمر والتحرك". وأشار إلى أن غزة صمدت في 3 حروب متتالية، ولا قيمة للعقوبات التي لوح بها رئيس السلطة محمود عباس.

وأكد البردويل أن يحيى السنوار كان حريصاً وجاداً لأبعد الحدود على المصالحة والشراكة في كل شيء، وتعرض للوم من بعض الفصائل لتنازله ومرونته وأرسلنا رسالة لعباس حول الشركة في قرار السلم والحرب وأن سلاح المقاومة لن يستخدم في الخلافات.

وجدد أن حركته ليست في مأزق، وأن الشعب الفلسطيني سيبدع في حل أزماته.