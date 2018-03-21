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الرسالة نت - وكالات

رصدت إدارة نادي توتنهام مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, لضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, أن روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس لن يقبل بهذا المبلغ للاستغناء عن زاها، وأن النجم الإيفواري يستحق أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "ديلي ميل", أن هودجسون يرى أن دخول أكثر من ناد، وأبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام، في سباق ضم اللاعب الإيفواري يرفع من سعره بشكل كبير، وأن فريقه يسعى للاستفادة المادية الكبرى من وراء بيعه.

وكان توتنهام قد حاول ضم زاها خلال عام 2013 قبل انضمامه لنادي مانشستر يونايتد، كما أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، كان يريد التعاقد معه خلال "الميركاتو" الشتوي الماضي، إلا أن فشل توتنهام في إقناع مسؤولي كريستال بالاس بالتخلي عن خدماته، جعلهم يضمون البرازيلي لوكاس مورا جناح باريس سان جيرمان.

وشارك زاها الذي يمتد عقده حتى صيف عام 2022, في 22 مباراة مع الفريق "اللندني" في جميع البطولات هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف.