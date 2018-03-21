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الرسالة نت - وكالات

كشف محمد عبيد حماد المشرف على فريق العين الإماراتي، عن حقيقة التفاوض مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي, لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت عن وجود مفاوضات بين العين والأهلي للتعاقد مع السعيد الصيف المقبل، بعد قرار إدارة القلعة "الحمراء" بعرضه للبيع, بعد تمديد تعاقده لموسمين عقب معرفة توقيعه قبل ذلك للزمالك.

وقال حماد في تصريحات تلفزيونية مصرية: "إنه لاعب رائع وكبير, وهو بالفعل من الأسماء المعروضة حاليا على طاولة الإدارة لإمكانية التفاوض معه في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق".

وأضاف: "لا يوجد أي عرض رسمي قدمناه للأهلي بشأنه، القرارات في العين ليست فردية، هناك إدارة تتناقش مع المدرب في طلباته واحتياجاته قبل التفاوض مع أي لاعب".

واختتم: "التعاقد النهائي مع حسين الشحات لن يكون الأخير من مصر، وهناك عدد من اللاعبين على رادار العين، وسنعلن التفاصيل وقت الانتهاء من أي تفاوض والحصول على توقيع أي لاعب".