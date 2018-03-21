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الرسالة نت - وكالات

اختير النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب فريق بورتو، في قائمة أفضل اللاعبين للعام الماضي بالدوري البرتغالي، بعد تألقه اللافت في المسابقة.

وجاء اختيار براهيمي، بعدما ساهم في صدارة بورتو للمسابقة حتى الآن منذ انطلاق الموسم، بالإضافة لأدائه المميز الموسم المنصرم, الذي احتل فيه الفريق المركز الثاني خلف بنفيكا المتوّج باللقب، وفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

وأضاف الجزائري تألقا جديدا لمسيرته, بعدما كان نادي بورتو قد اختاره كأفضل لاعب في العام الماضي بالفريق، كما انضم اللاعب الذي يرتدي قميص بورتو منذ عام 2014 قادما من غرناطة الإسباني إلى كوكبة النجوم في المسابقة.

وضمّت التشكيلة المثالية لعام 2017 إلى جانب براهيمي كلا من حراس المرمى: روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة)، والمدافعين: نيلسون سيميدو (بنفيكا)، وفيليبي أوغستو (بورتو)، وسيباستيان كوتس (سبورتينغ لشبونة) وأليكس تيليس (بورتو), ولاعبي الوسط: دانيلو بيريرا (بورتو), ووليام كارفاليو (سبورتنغ لشبونة), ولويس ميغيل ألفونسو (بنفيكا)، والمهاجمين: جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة), وجوناس أوليفيرا (بنفيكا).