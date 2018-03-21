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القدس المحتلة - الرسالة نت

اقتحمت قوات جيش الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في المخيم.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة من الجنود المدججين بالسلاح واعتقلت عدد من الفتية والشبان بعد مداهمة منازلهم.

وحسب المصادر عرف من بين المعتقلين:

1- أحمد خشان.

2- ضياء عواد .

3- سلام الخالدي.

4- احمد محيسن.

5- عبدالله ابو شمس محمد علي.

6- باسم ابو شمس محمد علي.

7- احمد محمد علي.

8- فهد محمد علي.

9- ماهر علقم.

10- اسماعيل علقم.

11- حسن علقم.

12- محمد علقم.

13- ابراهيم علقم.

14- مهدي الضابط.

15- محمد الشرحة.

16- خليل الدبعي.

17- اسماعيل مزعرو .

18- حمزة طه.

19- ابراهيم حمد.

20- أنس أبو سنينة.