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غزة - الرسالة نت

يكون الطقس اليوم الأربعاء، غائما قليلا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية.

ويكون الطقس غالبا صافٍ، وربيعا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وغدا الخميس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية.

ويكون الطقس خماسينيا حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.