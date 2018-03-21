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القاهرة- الرسالة نت

ألزمت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس الثلاثاء السلطات بوقف ترخيصي شركتي أوبر وكريم لسيارات الأجرة الخاصة، لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل كسيارات أجرة من دون الحصول على الترخيص اللازم

وقبلت المحكمة دعوى أقامها سائقو سيارات أجرة يطلبون فيها وقف تصريح شركتي أوبر وكريم، لعدم سداد الرسوم الكبيرة اللازمة لاستصدار مثل هذا الترخيص، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وبحسب محامي سائقي التاكسي، الجهة المدعية في هذه القضية، فإن هذا الحكم واجب النفاذ فورا حتى لو كان بوسع الشركتين الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال المحامي خالد الجمل لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكم الصادر عن المحكمة يلزم الشركتين بوقف أنشطتهما وكذلك إغلاق تطبيقيهما للهاتف المحمول على الإنترنت.

لكن شركة كريم ردت على الحكم بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكدت استمرارها في العمل بشكل طبيعي ولم يتم إبلاغها رسميا بوقف عملياتها

بدوره، قال مدير "أوبر" في مصر عبد اللطيف واكد "سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر". وأضاف في بيان أنه من المهم توضيح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط الشركة في مصر.

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بمصر.

المصدر : الفرنسية