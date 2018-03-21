تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن- الرسالة نت

أصيب شخص واحد على الأقل بجروح في انفجار وقع في أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، يأتي ذلك ضمن سلسلة طرود مفخخة انفجرت منذ مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن سقوط قتيلين والعديد من الجرحى.

وأصيب موظف في شركة "فيدكس" لتوصيل الطرود في انفجار طرد يحتوي على مسامير وشظايا كان من المقرر نقله إلى مدينة أوستن عاصمة تكساس بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال فرع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في سان أنطونيو في تغريدة على تويتر إن "أف بي آي وشرطة أوستن يستجيبان لبلاغ عن انفجار في جنوب أوستن، فرق الإسعاف تفيد بوقوع جريح واحد على الأقل".

والمصاب رجل في الثلاثين من عمره، وجاءت إصابته في نفس اليوم الذي قال فيه مسؤولون في مجال القانون إن جميع العبوات الناسفة الست السابقة التي عثر عليها في المدينة لها صلة ببعضها.

وقالت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس مساء أمس الثلاثاء على تويتر إن الرجل أصيب بجروح خطيرة لكن يتوقع بقاؤه على قيد الحياة.

وأضافت على تويتر أن شرطة أوستن ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أخرى كانت في موقع الانفجار.

المصدر : وكالات